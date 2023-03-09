شكرا لقرائتكم خبر عن 45 يوما تفصل النيجيرى جونيور أجايى عن تدريبات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، خبرا حزينا بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق السكندري، حاجته لشهر ونصف من أجل العودة للتدريبات.

وأظهرت الأشعة حاجة النيجيري لشهر ونصف من أجل التعافى من الإصابة بكسر في القدم والعودة مجدد للتدريبات بشكل طبيعى، وهو الأمر الذى أغضب الجهاز الفنى الذى كان يمنى النفس بعودة اللاعب.

وتعرض محمد نادى للإصابة بمزق في الخلفية والتي ستبعده عن مواجهة المقاولون العرب، فيما يواصل صديق أوجولا التدريبات التأهيلية، ولكن فضل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى عدم التعجل في الدفع به لحين اكتمال شفائه بشكل كامل وخوض أكثر من تدريب للاطمئنان عليه، خاصة أن اللاعب ابتعد عن المباريات لأكثر من شهرين.

وشارك الهانى سليمان حارس سموحة بشكل طبيعى في التدريبات ليتأكد جاهزيته لمواجهة المقاولون العرب، بعدما عانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

يحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.