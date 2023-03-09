شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الأربعاء القادم الموافق 15 من شهر مارس الجاري، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الـ 8 من دوري الأبطال.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل حامل اللقب الأوروبي بالتشكيل التالي أمام الوصيف:-

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفخال.

خط الوسط: داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيدي فالفيردي.

الجدير ذكره حسم الريال لقاء الذهاب أمام الريدز بالفوز بخماسية مقابل هدفين، ليضع الملكي قدمًا في الدور الـ 8.