شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل بريتوريا استعدادًا لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، التي تستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة حافلات إلى مدينة بريتوريا، ووصلت منذ قليل إلى فندق الإقامة.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.



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