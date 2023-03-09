شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. لافيينا متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى لافيينا بقيادة جورج جاليدى، ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة بعد مرور 20 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 لافيينا 46 نقطة

2 بترول أسيوط 41 نقطة

3 الجونة 41 نقطة

4 النصر للتعدين 38 نقطة

5 مصر المقاصة 34 نقطة

6 كيما أسوان 30 نقطة

7 الألومنيوم 28 نقطة

8 المنيا 28 نقطة

9 أسمنت أسيوط 23 نقطة

10 ديروط 22 نقطة

11 الفيوم 21 نقطة

12 شُبان قنا 18 نقطة

13 ملوى 18 نقطة

14 مركز شباب الطامية 17 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 17 نقطة

16 المدينة المنورة 12 نقطة

يحل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 46 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها جورج جاليدي المدير الفني لفريق لافيينا لتأكيد الصدارة ومواصلة سكة الانتصارات والاقتراب خطوة مهمة نحو تحقيق حلم الصعود، فيما يسعى على عاشور المدير الفني لكيما أسوان إلى تحقيق المفاجأة وإسقاط لافيينا من أجل التقدم فى جدول الترتيب.

ويواجه فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فريق تليفونات بني سويف القابع في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة الذي يأمل في اقتناص الثلاث نقاط وانتظار هدية من كيما لعرقلة المتصدر لافيينا من أجل تقليص الفارق، فيما يسعى تليفونات بني سويف إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في اقتناص الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب المجموعة.

ويلتقى في نفس التوقيت في مجموعة الصعيد كل من أسمنت أسيوط مع النصر للتعدين، المدينة المنورة مع شبان قنا، الألومنيوم مع ملوى، المقاصة مع مركز شباب طامية.