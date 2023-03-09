شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه راية ودياً اليوم لتجهيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى خوض مباراة وديه أمام فريق رايه أحد الفرقه الصاعدة للدورى الممتاز "ب" حديثا تحت قياده مديره الفنى منير عقيله في الثالثة عصر اليوم الخميس على ملاعب النادى بسموحه.

ويسعى زوران للاطمئنان على جميع اللاعبين وتجهيزهم ولكسر حاله الملل التى يعانى منها اللاعبين عقب الفوز على طلائع الجيش فى 27 فبراير الماضى والحصول على 5 أيام راحه وتأجيل لقاء الأسبوع الـ21 أمام الأهلى لانشغاله فى دورى أبطال أفريقيا.

ورفض زوران تعديل البرنامج التدريبى حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة تحسبا للمشاركه فى كأس الرابطة والمزعم اقامة مبارياته فى الفترة من 20 الى 30 مارس .

فى سياق مختلف، يعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.