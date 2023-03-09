شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وريال مدريد ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال 2022/2023.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ويقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الأربعاء القادم الموافق 15 من مارس، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل شبكة قنوات"بي إن سبورت" الرياضية القطرية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

ويتساءل مرتقبي اللقاء عن التشكيل المتوقع أن يدخل به كتيبة الريدز، أمام النادي الملكي، والتي نرصدها لكم في السطور التالية..

من المتوقع أن يدخل يورجن كلوب بالتشكيل التالي أمام كتيبة كارلو أنشيلوتي:-

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندري روبرتسون.

وفي الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، ستيفان بايتيتش.

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

نتيجة ذهاب الدور الـ 16 من دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول

انتهى لقاء الذهاب بين الطرفين بفوز ريال مدريد على ليفربول في الأنفيلد بخماسية، مقابل هدفين، لتضع كتيبة الملكي قدمًا في الدور الـ 8 من دوري الأبطال.