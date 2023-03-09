دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتأهل لربع النهائي على حساب باريس سان جيرمان وميلان يطيح بتوتنهام

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، في إياب دور الـ16 من البطولة القارية.

وكرر الفريق البافاري فوزه على النادي الباريسي لكن هذه المرة بثنائية على ملعب أليانز أرينا، بعدما فاز بالذهاب في حديقة الأمراء بهدف نظيف.

تقدم بايرن عن طريق لاعبه تشوبو موتينج في الدقيقة 61، بعد خطأ فادح من ماركو فيراتي وقطع الكرة من مولر ثم تمريرة جورتيسكا للكاميروني، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وفي الدقيقة 90، أحرز سيرجي جنابري الهدف الثاني للبايرن من تمريرة رائعة من زميله جواو كانسيلو من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة بفوز البايرن بهدفين نظيفين.

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ميلان يتأهل

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، نجح ميلان الإيطالي في التأهل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع توتنهام الإنجليزي، على ملعب توتنهام هوتسبير، في إياب دور الستة عشر من البطولة.

وجاء تأهل ميلان بمجموع المباراتين 1-0، حيث تفوّق في مباراة الذهاب بهدف سجله إبراهيم دياز، على ملعب سان سيرو، في المباراة التي أقيمت في 14 فبراير الماضي.

وبهذه النتائج، يتأهل بايرن ميونخ وميلان إلى دور الثمانية، بعد تشيلسي وبنفيكا أمس، بينما يودع باريس سان جيرمان وتوتنهام دوري الأبطال من دور الـ16.