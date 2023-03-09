شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية اليوم في الصعيد بالقسم الثانى.. ودجلة يواجه بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الخميس، 7 مباريات قوية في إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من دوري القسم الثاني، 6 مواجهات في مجموعة الصعيد بين أسمنت أسيوط مع النصر للتعدين، المدينة المنورة مع شبان قنا، كيما أسوان مع لافيينا، الألومنيوم مع ملوى، المقاصة مع مركز شباب طامية، تليفونات بنى سويف مع الجونة، ومباراة وحيدة في مجموعة القاهرة والقناة بين وادى دجلة مع بتروجت.

يحل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 46 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها جورج جاليدي المدير الفني لفريق لافيينا لتأكيد الصدارة ومواصلة سكة الانتصارات والاقتراب خطوة مهمة نحو تحقيق حلم الصعود، فيما يسعى على عاشور المدير الفني لكيما أسوان إلى تحقيق المفاجأة وإسقاط لافيينا من أجل التقدم فى جدول الترتيب.

ويواجه فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فريق تليفونات بني سويف القابع في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة الذي يأمل في اقتناص الثلاث نقاط وانتظار هدية من كيما لعرقلة المتصدر لافيينا من أجل تقليص الفارق، فيما يسعى تليفونات بني سويف إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في اقتناص الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب المجموعة.

ويلتقى في نفس التوقيت في مجموعة الصعيد كل من أسمنت أسيوط مع النصر للتعدين، المدينة المنورة مع شبان قنا، الألومنيوم مع ملوى، المقاصة مع مركز شباب طامية.

وفي مجموعة القاهرة، يستقبل فريق وادي دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فريق بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يسعى الكرواتي توليتش مدرب فريق دجلة لخطف الثلاث نقاط من أجل انتزاع الصدارة مؤقتا في انتظار باقي المباريات، فيما يأمل سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت لمواصلة نتائجه الرائعة والتقدم في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع رباعي المقدمة.