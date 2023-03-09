شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران اليوم فى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلى اليوم،الخميس، أول مران له بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة من عصر بعد غداً، السبت، بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة لدور الجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مران اليوم بعد رحلة طيران شاقة بدأت فى الثانية من ظهر أمس على متن طائرة خاصة فقد خاض الفريق مراناً بالقاهرة على ملعب التتش صباحً ثم إتجهت حافلة الفريق إلى مطار القاهرة لبدء الرحلة الشاقة التى خلد بها اللاعبين للراحة فى فندق الإقامة بمجرد الوصول للفندق.

ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر التأقلم من الأجواء فى جنوب أفريقيا خلال اليوم وغداً قبل خوض اللقاء المرتقب الذى يدخله المارد الأحمر تحت شعار واحد "ممنوع الخسارة" لأن فقدان النقاط الثلاثة تُقلل حظوظ الفريق فى التأهل لنصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها 10 مرات.