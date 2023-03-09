شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يبدأ فترة القيد الثانية 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى موعد فتح باب قيد اللاعبين للفترة الثانية خلال الفترة من 18 إلى 30 مارس الجارى ، وجاء ذلك تيسيرا على اللاعبين والأندية على أن يتم سداد 100 جنيه رسوم اضافية لكل لاعب ولاعبة .

وأرسل التايكوندو خطابا إلى الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية يخطرهم بالموعد المحدد.

وحقق أبطال منتخب مصر للتايكوندو 15 ميدالية متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبعة برونزيات ببطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو التى أقيمت بمصر.

وجاءت الميداليات الذهبية خلال البطولة عن طريق آية شحاتة في وزن 67 كجم، وسيف عيسى في وزن 80 كجم، ومعتز بالله عاصم بوزن 54 كجم.

أما الميداليات الفضية فحصل عليها كل من: جنى خطاب وزن 49 كجم، ونادين عمرو وزن 57 كجم.