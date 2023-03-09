على ماهر: كنا قادرين على تحقيق نتائج أفضل قبل الفوز على الجيش الملكى

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق الفوز على ضيفه الجيش الملكي المغربي بنتيجة (2-0)، قائلا: "كنا ننتظر هذا اللقاء منذ خسارتنا أمام الجيش الملكى بالمغرب فى الجولة الماضية من أجل الفوز والرد بقوة".

وأحيا فريق فيوتشر آماله في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية بتحقيقه الفوز أمام نظيره نادي الجيش الملكي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح علي ماهر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "خلال المباريات الماضية، كنا قادرين على تحقيق نتائج أفضل، في مباراة أسكو كارا كنا متقدمين وخسرنا نقطتين بأخطاء تحكيمية، ثم كنا الأقرب للفوز في لقاء بيراميدز كما شاهد الجميع".

وأردف: "في المباراة الماضية أمام الجيش الملكي واجهنا فريقا قويا بكل تأكيد ووسط جماهير كبيرة، ولدينا العديد من اللاعبين غير المعتادين على هذه الأجواء وهو ما أدى لخسارتنا، ذاكرنا فريق الجيش الملكي بشكل مميز قبل لقاء اليوم ونجحنا في تحقيق الفوز".