شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي لجنوب أفريقيا منذ قليل استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات، فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.