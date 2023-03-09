شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم على استاد نادي البنك الأهلي، عقب الراحة 24 ساعة التي منحها بابافاسيليو المدير الفني للاعبي الفريق عقب مباراة كسكادا الودية.

وشهد الجزء الافتتاحي للمران فقرة بدنية تأهيلية لرفع الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين، وشهد الجزء الرئيسي للمران فقرة تكتيكية خططية أشرف عليها المدير الفني، وكان الهدف منها كيفية التحرك في المساحات الخالية واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل، وشهد الجزء الختامي للمران تدريبات تخصصية بالكرة للاعبين لرفع معدلات التركيز عند بناء الهجمة وانهاءها بشكل سليم.

وخاض حراس مرمي فريق البنك الأهلي أحمد صبحي ومحمود الزنفلي ومحمد أبو جبل الذي عاد للتدريبات عقب الإنتهاء من عمليات التأهيل مابعد الإصابة تدريبات قوية تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب الحراس .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الإثنين المقبل ويستضيفها استاد القاهرة.