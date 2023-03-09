شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب باريس بعد توديع دوري الأبطال أمام البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ وباريس، بتفوق الفريق البافاري بثنائية نظيفة فى أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل الفريق البافاري إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 0/3 بمجموع المباراتين، بعد أن تفوق على باريس فى مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق الألماني على أحقيته للتأهل، ويواصل هيمنته على الفرق الأوروبية فى أليانز أرينا.

وتحدث المدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه، المدير الفني لباريس، عن السقوط أمام بايرن ميونخ فى مواجهة الإياب، وتوديع دوري الأبطال بهذا الشكل المخزي، من الدور ثمن النهائي.

وقال جالتييه: " قدمنا مباراة جيدة أمام منافس كبير، إنها مباراة نهائية وليست إقصائية، حاولنا العودة بالنتيجة وكنا الأفضل فى أوقات كثيرة من المباراة، لكن التوفيق لم يكن حليفنا فى النهاية ".

وأضاف:" بالطبع أن الفريق الباريسي تأثر ببعض الغيابات، مثل غياب نيمار، والذي يمثل أحد أهم الحلول الهجومية بالفريق الباريسي فى الخط الأمامي، مما يجعل غيابه يؤثر على المنظومة الجماعية للفريق، كونه أحد الركائز الأساسية فى تشكيلته ".

وبسؤاله عن رحيله، أجاب:" لا أظن أنه الوقت المناسب للحديث عن رحيلي، أنا مستمر فى منصبي داخل باريس، ولكن لا أعلم ماذا قد يحدث فى المستقبل على أية حال ".



جالتييه يقترب من الرحيل عن باريس

وأكدت بعض المصادر داخل باريس، أن قرار إقالة جالتييه من منصبه فى باريس، أصبح قريبا أكثر من أي وقتا مضي، خاصة أنه كان هناك حالة من عدم الإستقرار على المدرب قبل مواجهة البايرن، والتى كانت بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب، وفشل فى تجاوزها.