شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من ميسي بعد توديع دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ وباريس، بتفوق الفريق البافاري بثنائية نظيفة فى أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل الفريق البافاري إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 0/3 بمجموع المباراتين، بعد أن تفوق على باريس فى مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق الألماني على أحقيته للتأهل، ويواصل هيمنته على الفرق الأوروبية فى أليانز أرينا.

وظهر على ميسي علامات الحزن الشديد بعد المباراة، لا سيما أنه قدم مواجهة قوية، وكان أفضل لاعبي الفريق الباريسي فاعلية على المرمي، ولكن باءت كل محاولات النجم الأرجنتيني بالفشل، وسط القوة فى الألتحامات والتأمين الدفاعي الجيد من البايرن.

ليستمر مسلسل دوري الأبطال، والخروج المبكر يلاحق ميسي من جديد للموسم الثاني له مع باريس، بعد أن كان يعاني من نفس الأمر فى مواسمه الأخيرة مع برشلونة.

حيث أصبح يظن البعض أن ميسي سيئ الحظ فى دوري الأبطال، ولن يحصل عليه مجددا فى مسيرته، حيث أن آخر بطولة حظي بها اللاعب بدوري الأبطال، كانت منذ أكثر من سبع أعوام.



أليانز أرينا مقبرة الفرق الأوروبية

ووصفت بعش التقارير الألمانية، أن ملعب أليانز أرينا أصبح بمثابة المقبرة الحقيقية لجميع فرق أوروبا، حيث لم يتعرض الفريق البافاري للخسارة بداخله، منذ أكثر من عامين كاملين.

مما يؤكد أن الفريق البافاري لا يهزم، حينما يستضيف أي منافس فى الساحة الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره، بالآونة الأخيرة.