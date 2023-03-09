شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة أوروبية من العيار الثقيل تجميع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال

كتيبة الملكي التي تتطلع إلى تحقيق نتيجة ضمان التأهل إلى الدور الربع النهائي من دوري الأبطال.

بينما يسعى ليفربول إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في لقاء الذهاب بخماسية مقابل هدفين في الأنفيلد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وسلم يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب الدور الـ 16 والقنوات الناقلة

تقع كتيبة ليفربول ضيوفًا على ريال مدريد مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 15 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ومن المقرر أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.