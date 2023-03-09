الامارات | يد الشارقة تدشن حلم «الخليجية» بلقاء الصفا السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق كرة اليد في نادي الشارقة عند الخامسة والنصف من عصر اليوم مشواره في البطولة الخليجية الـ39 لأبطال الكؤوس، بلقاء الصفا السعودي في مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضاً في السابعة والنصف مساءً لقاء الكويت الكويتي والأهلي البحريني.

وأفرزت قرعة البطولة المقامة حتى 17 مارس الجاري في العاصمة البحرينية المنامة، عن وضع الشارقة في المجموعة الثانية بجوار الصفا السعودي والأهلي البحريني والكويت الكويتي، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من النجمة البحريني والسالمية الكويتي والعربي القطري وأهلي سداب العماني.

وأجرى فريق الشارقة على مدار اليومين الماضيين تدريباته الختامية استعداداً لضربة البداية، ويتطلع في الظهور السابع له تاريخياً بالبطولة، إلى حصد لقبه الأول في «خليجية أبطال الكؤوس»، وإهداء كرة اليد الإماراتية اللقب الثالث بعد تتويج نادي العين في نسخة 1981، وشباب الأهلي عام 2013.

وأكد مشرف كرة اليد في نادي الشارقة جاسم محمد، جاهزية الفريق، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اختتم الفريق الأحد الماضي معسكره الداخلي الذي امتد لأسبوع في صالة النادي، وتخللته تجربتان وديتان مع أهلي سداب العماني المشارك في البطولة، ويطمح (الملك) المتوج بكل الألقاب المحلية الموسم الرياضي الماضي، والمهيمن على ألقاب الموسم الحالي حتى الآن، إلى الحصول على لقب خارجي تحت قيادة مدربه التونسي الجديد سامي السعيدي، ليضيفه إلى سجل إنجازاته الخارجية، حيث سبق له التتويج بكأس (السوبر الإماراتي-البحريني) لعام 2019، بالإضافة إلى إحراز ميداليتين برونزيتين على التوالي في بطولة آسيا للأندية الأبطال عامي 2018 و2019».