الامارات | 29 ميدالية لـ «الشارقة للمرأة» في كأس الاتحاد لألعاب القوى

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شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ميدالية لـ «الشارقة للمرأة» في كأس الاتحاد لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة نتائج مميزة، بحصوله على 29 ميدالية متنوّعة في ختام منافسات بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى، والتي أقامها اتحاد الإمارات للعبة في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة. وتوزعت الميداليات الـ29، بين 21 ذهبية، وخمس فضيات وثلاث برونزيات، ما أهل النادي لاعتلاء منصّة التتويج بطلاً لفئة السيدات.
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