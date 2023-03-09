الامارات | 335 لاعباً في مهرجان النصر الأول بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت أكاديمية النصر لكرة القدم مهرجان «العميد» الأول في منطقة البدية التابعة لإمارة الفجيرة، للفئات العمرية من ثماني إلى 12 سنة، واستمرت فعالياته لستة أيام بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من أولياء الأمور، وبمشاركة وصلت إلى 335 لاعباً.

وأكد نادي النصر في بيان صحافي أن المهرجان يأتي ضمن سعي نادي النصر إلى تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط الرياضي، وقال عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم والمشرف العام على أكاديمية النصر، عادل شاكري: «نادي النصر كان دائماً سباقاً على صعيد المبادرات الاجتماعية والرياضية، ونحن نسعى دائماً إلى صقل مهارات اللاعبين الصغار، ومنحهم فرص الاحتكاك والدخول في أجواء المنافسات الرياضية على يد أفضل المدربين في أكاديمية النصر لكرة القدم، فالأطفال هم جيل المستقبل الواعد وأساس نجاح أي مجتمع».