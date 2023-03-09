الامارات | «تحدي دبي للبولو» ينطلق الأحد المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق كأس تحدي دبي للبولو 2023، الأحد المقبل، بمشاركة أربعة فرق هي: الحبتور انكورا وبن دري وبنجاش بنشالي وأوربيس مهرة. وتقام منافسات الكأس بنادي الحبتور للبولو والفروسية، على أن تختتم البطولة 19 الجاري. ويلتقي في مباراة الافتتاح فريق أوربيس مهرة مع فريق الحبتور أنكورا. أما المباراة الثانية فتجمع فريق بنجاش بنشالي وفريق بن دري.