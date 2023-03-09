الامارات | اختيار تاناسي ضمن القائمة المبدئية لمنتخب رومانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «يورو سبورت» الرومانية أن لاعب الجزيرة، فلورين تاناسي، سينضم إلى القائمة المبدئية لمنتخب رومانيا، الذي سيخوض تصفيات بطولة الأمم الأوروبية الشهر الجاري. وأوضحت الصحيفة أن مدرب المنتخب الروماني، إدوارد يوردينسكو، اختار تاناسي، ضمن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة أندورا وبيلاروسيا في 25 و28 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن تاناسي يقدم مستويات جيدة مع الجزيرة، لافتة إلى أنه أحرز هدفاً، أول من أمس، في مرمى الشارقة خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، مبينة أن هذا الهدف لم يكن كافياً ليتجنب «فخر أبوظبي» الخروج من البطولة بعدما خسر بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل. وأضافت أن القائمة تضم أيضاً لاعب اتحاد كلباء الكسندرو سيكالداو، موضحة أن القائمة الأولية ضمت اللاعبين المحترفين خارج الدوري الروماني، إذ يعد تاناسي وسيكالداو ولاعب ووهان الصيني نيكولاي ستانسيو الوحيدين بالقائمة الذين يلعبون خارج الدوريات الأوروبية.

يذكر أن تاناسي (27 عاماً) انضم إلى الجزيرة في الانتقالات الصيفية قادماً من ستيوا بوخارست مقابل ثلاثة ملايين يورو بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024، وفقاً لوسائل إعلام رومانية، إذ شارك مع الجزيرة في 19 مباراة وأحرز سبعة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في دوري أدنوك للمحترفين، وثلاثة أهداف في كأس رئيس الدولة، وهدف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.