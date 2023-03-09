اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

روما - ريال سوسيداد 21:45

ليفركوزن - فريكنفاروزي 21:45

سبورتينغ - أرسنال 21:45

إشبيلية - فنربخشة 00:00

مان يونايتد - بيتيس 00:00

شاختار - فينوورد 00:00

كأس آسيا تحت 20

- اليابان 16:00

الصين - قيرغزستان 16:00

الدوري السعودي

الاتحاد - النصر 21:30

الشباب - الفيحاء 21:30

كأس عمان

السيب - النهضة 19:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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