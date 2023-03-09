الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
روما - ريال سوسيداد 21:45
ليفركوزن - فريكنفاروزي 21:45
سبورتينغ - أرسنال 21:45
إشبيلية - فنربخشة 00:00
مان يونايتد - بيتيس 00:00
شاختار - فينوورد 00:00
كأس آسيا تحت 20
السعودية - اليابان 16:00
الصين - قيرغزستان 16:00
الدوري السعودي
الاتحاد - النصر 21:30
الشباب - الفيحاء 21:30
كأس عمان
السيب - النهضة 19:30
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