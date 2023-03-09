الامارات | مدرب بني ياس: الوصل استحق التأهل لمربع الكأس على حسابنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال ايسايلا، بأن الوصل استحق التأهل للمربع الذهبي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم على حسابهم، بعد فوزه عليهم بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس، وهي المباراة التي كان فيها «الإمبراطور» الجانب الأفضل فنياً والأكثر هدوءاً وتركيزاً على مدار الشوطين.

وقال ايسايلا في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة: «أهنّئ فريق الوصل على تحقيق الفوز علينا والصعود على حسابنا لأنهم استحقوا ذلك، أما بالنسبة إلينا فقد قدمنا مباراة دون المستوى، ومنحنا منافسنا فرصتين بسبب أخطاء في التمرير استفاد منها في اللقاء، عموماً نوعية اللاعبين هي من صنعت الفارق وفريقي يفتقد للمهاجم الصريح منذ غياب المهاجم رفائيل الياس بداعي الإصابة».

وفي الجانب الآخر، عبر مدرب فريق الوصل، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي عن سعادته الغامرة بصعود فريقه لنصف نهائي البطولة، وقال: «نحن سعداء بهذا التأهل، التفاني والاجتهاد في العمل وراء النتائج التي حققناها، بالتأكيد نحن نسعى لمواصلة مشوارنا في هذه البطولة، وأن ننجح في التأهل للمباراة النهائية».