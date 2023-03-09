الامارات | أبوظبي تستضيف أولى مباريات منتخب أميركا للسلة في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة عن اتفاقية جديدة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتنظيم ثلاث مباريات بين منتخبات الولايات المتحدة وألمانيا واليونان للرجال في أبوظبي، وذلك في أولى مباريات المنتخب الأميركي في الإمارات. وفي إطار استعداداته الختامية لبطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال 2023، يواجه المنتخب الأميركي نظيريه اليوناني والألماني يومي 18 و20 أغسطس المقبل، فيما تلتقي ألمانيا واليونان يوم 19 أغسطس.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة، جيم تولي، في تصريح صحافي: «سعداء لتنظيم فعاليات مهرجان كرة السلة الأميركية في أبوظبي، والذي يشهد أولى مباريات منتخبنا في دولة الإمارات. ويشكل هذا الحدث منصّة للتواصل المباشر مع الجمهور من جميع أنحاء العالم، بينما يستمتع لاعبو فريقنا والمدربون بتجارب استثنائية ستبقى في ذاكرتهم داخل الميدان وخارجه».

من جانبه، قال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح محمد الجزيري: «ينتظر الجميع صيف لا يُنسى في أبوظبي، ويشرفنا استضافة فعاليات اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة للمرة الأولى في دولة الإمارات. ونتطلع للترحيب بنجوم المنتخبات الأميركية والألمانية واليونانية ومشجعيها لدعم فرقهم الوطنية، وندعوهم إلى اكتشاف تجاربنا الترفيهية والثقافية ومعالمنا الطبيعية، التي تمنحهم الإلهام والمغامرة، وفرصة الاسترخاء وتجديد النشاط والصفاء الذهني».

وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل المباريات، بما في ذلك قوائم المنتخبات ومعلومات البث ومواعيد المعسكرات التدريبية.

يذكر أن كأس العالم ستقام في إندونيسيا واليابان والفلبين من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر، بمشاركة 32 منتخباً. ويخوض المنتخب الأميركي مبارياته في العاصمة الفلبينية مانيلا. وستقام قرعة المونديال يوم 29 أبريل المقبل في مانيلا.