الامارات | الشامسي: «صدارة الساعتين» فأل خير على العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق العين، أحمد الشامسي، أن صدارة «الزعيم» لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي استمرت لمدة ساعتين عقب فوزه في الجولة الماضية «18» على دبا هي «فأل خير» على الفريق في المواجهات المقبلة، وأن الهدف الأول والأخير بالنسبة لهم هو احتلال الصدارة بنهاية الموسم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الفريق تنتظره مواجهة مهمة يوم غدٍ أمام الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي».

وكان «الزعيم» قد صعد بصورة مؤقتة للمركز الأول في جدول ترتيب المسابقة للمرة الأولى منذ بداية الموسم برصيد 37 نقطة، وذلك بعد الانتصار بثلاثية على دبا، قبل أن يتراجع للمركز الثالث عقب فوز شباب الأهلي على اتحاد كلباء واستعادة الصدارة بـ39 نقطة، وتخطّى الوصل «الوصيف» لعقبة الظفرة وصعوده للمركز الثاني بـ38 نقطة.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «نحن نأمل أن تكون الصدارة لمدة ساعتين بمثابة فأل خير على الفريق، وأن نستعيدها بنهاية الموسم وهذا هو الهدف الأول والأخير بالنسبة لنا، بالتأكيد أن تتصدر المسابقة حتى ولو بصورة مؤقتة بعد فترة طويلة جداً يؤكد أن الفريق رجع إلى الطريق الصحيح بفضل المستوى الذي يقدمه، والذي حصد بموجبه النتائج الإيجابية».

وأثنى مدير الفريق على الجهود الجماعية للاعبي الفريق منذ بداية الموسم والنجاح في العودة للطريق الصحيح، وتخطي الأيام الضاغطة التي خاض فيها «الزعيم» مواجهات مهمة في غضون أيام قليلة وتقديم أداء قوي حتى في مباراة كأس السوبر التي خسرها أمام منافسه الشارقة.

وأضاف أحمد الشامسي: «اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وهو أمر بالتأكيد ليس غريباً عنهم خصوصاً في الأوقات الصعبة، كما ذكرت لكم الفريق حالياً في وضعية فنية ممتازة، ومن الجيد أن الأمر كذلك بالنسبة للوضع الصحي واللياقة البدنية ولا توجد أي إصابات على مستوى القائمة».

ورداً على سؤال حول اهتمام جماهير الأندية الأخرى بنتائج «الزعيم» وخوفهم من أن يتصدر المسابقة وينفرد بها، قال مدير فريق العين إنها أقوال من جماهير الأندية لمعرفتهم بنادي العين وإمكاناته، وأضاف: «كل شيء جائز من الممكن أن تتصدر وتواصل في الصدارة ويمكن أن تخسر، عموماً نحن لا نريد أن نلقي على كاهل اللاعبين الضغط، ومع ذلك نحن متفائلون خصوصاً أن خطواتنا ثابتة ونمضي قدماً في المنافسة».

وعلق مدير الفريق حول استبدال مهاجم الفريق لابا كودجو في لقاء دبا، وما إذا كان إجراءً احتياطياً لتفادي حصوله على إنذار ثالث يغيب بموجبه عن لقاء الوحدة، وقال: «لو كان لدينا خوف على اللاعب وإمكانية حصوله على بطاقة صفراء لما أشركناه في المباراة من الأساس، هو لاعب مهم وبعد ضمان الانتصار فإن للمدرب الحق في أن يريح أي لاعب».

وأشار أحمد الشامسي إلى أن «كل لاعبي فريق العين محترفون وأنهم يتعاملون معهم على هذا الأساس، وأنهم يخطرون اللاعبين بموقف البطاقات الصفراء فقط، ويجدون منهم احترافية كبيرة حول هذا الأمر، وبدورهم يقدمون أمثلة احترافية حية في أرضية الملعب».

العين يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الوحدة

يختتم فريق العين تحضيراته مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد، قبل التوجه عقب المران إلى أبوظبي استعداداً لمواجهة منافسه الوحدة مساء الغد في «كلاسيكو أبوظبي» ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، وكان الفريق قد استأنف تدريباته من دون راحة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة عن مواجهة شباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.