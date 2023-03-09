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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة مباراة اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023، ضمن الجولة الـ21 من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق الاسماعيلى نظيره فاركو.
التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاسماعيلى و فاركو فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز