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جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الأهلي يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة مباراة اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023، ضمن الجولة الـ21 من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق الاسماعيلى نظيره فاركو.

التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاسماعيلى و فاركو فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى

 

 

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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