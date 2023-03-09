شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة استاد القاهرة: نستضيف مباراة مصر ومالاوى ولقاءات الأهلى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي، أن هناك 6 فرق اختارت الاستاد "ملعب رئيسي" لهم في المسابقات المحلية والقارية، وكذلك منتخب مصر سيخوض المباريات عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: "هناك عمل كبير من مسئولي الاستاد، وهناك مستشار زراعي وشركة للصيانة وفريق عمل كامل للمحافظة على أرضية استاد القاهرة، ولدينا خطة معينة لاستضافة المباريات، ونتحكم في عدد المواجهات التي تقام على الملعب في خلال شهر واحد".

وأضاف: "هنـاك اهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستاد القاهرة الدولي، وتم التواصل مع شركات عالمية من أجل تطوير الاستاد، والآن أرضية الملعب هي الأفضل الملاعب في مصر، والآن نلعب 18 مباراة شهريًا على الاستاد".

وواصل: "الأهلي والزمالك فريقان كبيران، ونتشرف باستضافة مباريات القطبين، وتمت الموافقة رسميًا على استضافة مباريات الأهلي في هذا الموسم".

وأكمل: "هناك تنسيق تام بين رابطة الأندية المحترفة، واتحاد الكرة، بشأن إقامة المباريات على استاد القاهرة الدولي، وكنا نتمنى أن يُكمل منتخب الشباب مسيرته في أمم إفريقيا، وسوف يقام النهائي السبت على الملعب وكذلك مواجهة الثالث والرابع".

وزاد: "لم تحـدث أي أزمة بشأن إقامة المباريات على استاد القاهرة، ولا يوجد أي تضارب مطلقًا بين الفرق الـ6 التي اختارت الاستاد كملعب رئيسي لها في الموسم الحالي، منذ بداية الدوري هذا الموسـم لم يكن هناك تعارض بين مباريات الأندية".

وأتم: "مباراة مصر ومالاوي ستقام على استاد القاهرة الدولي، بينما المنتخب الأوليمبي سيلعب في الدفاع الجوي، والجهات الأمنية هي من ستحدد عدد الجماهير ويتم إبلاغنا قبلها بأسبوع، ونتمنى زيادة الأعداد الجماهيرية مستقبلًا، ونتمنى امتلاء المدرجات وثقافة المشجع تغيرت، وأصبح هنـاك درجة وعي كبيرة، وشركة تذكرتي تتعامل مع مستويات معينة من الجمهور، وهناك شركة أمن جيدة تبذل مجهودا كبيرا".