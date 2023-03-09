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جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. أحمد الشيخ "ينفرد"

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ مهاجم فريق غزل المحلة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة مباراة اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 ضمن الجولة الـ21 من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق الإسماعيلى نظيره فاركو.

التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاسماعيلى و فاركو فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

 

وجاء جدول هدافي كالتالى:

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

مابولولو الاتحاد السكندري 9

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

رزقي حمرون فاركو 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا  6

رفيق كابو إنبي 6

جوزيف أوشايا المقاولون 5

حسام حسن سموحة 5

محمد حمدي بيراميدز 5

محمد شريف الأهلي 5

فاجري لاكاي بيراميدز 5

كريم بامبو البنك الأهلي 5

عبد الرحمن خالد المقاولون 5

مصطفى فتحي بيراميدز 5

مروان حمدي المصري 5

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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