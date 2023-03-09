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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. أحمد الشيخ "ينفرد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ مهاجم فريق غزل المحلة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة مباراة اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 ضمن الجولة الـ21 من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق الإسماعيلى نظيره فاركو.
التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاسماعيلى و فاركو فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
أحمد الشيخ غزل المحلة 10
مابولولو الاتحاد السكندري 9
أحمد سيد زيزو الزمالك 8
رمضان صبحي بيراميدز 7
رزقي حمرون فاركو 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 6
رفيق كابو إنبي 6
جوزيف أوشايا المقاولون 5
حسام حسن سموحة 5
محمد حمدي بيراميدز 5
محمد شريف الأهلي 5
فاجري لاكاي بيراميدز 5
كريم بامبو البنك الأهلي 5
عبد الرحمن خالد المقاولون 5
مصطفى فتحي بيراميدز 5
مروان حمدي المصري 5