شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. أحمد الشيخ "ينفرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ مهاجم فريق غزل المحلة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة مباراة اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 ضمن الجولة الـ21 من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق الإسماعيلى نظيره فاركو.

التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى