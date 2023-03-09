أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يسافر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال.

الأهلى يسافر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال

سافرت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي، منذ قليل إلى جنوب أفريقيا، لملاقاة صن داونز فى المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الونش يقترب من المشاركة مع الزمالك أمام إنبى

ينوى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض، فرصة الظهور الأول في مباراة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

البرتغالى فيتور بيريرا يعقد اجتماعه الأول مع لجنة الحكام

عقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسؤل مسابقات القسم الأول ، أحمد أبوالعلا مسؤل ادارى اللجنة ، تونى عثمان مسؤل العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق ، مجدى القاضى وفريد سلطان.

بيراميدز يهزم إسكو كارا التوجولى 4-1 ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاسماعيلى و فاركو فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جلسة مرتقبة بين كولر ومعاونيه فى الأهلى عقب الوصول لجنوب أفريقيا

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي جلسة مرتقبة مع جهازه المعاون فور الوصول لجنوب أفريقيا لوضع برنامج استعداد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اتحاد الكرة يوجه رسالة للاعبات الكرة النسائية فى اليوم العالمى للمرأة وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة للاعبات الكرة النسائية في اليوم العالمي للمرأة تثمن دورهن الكبير في الحياة، ودوره المهم في دعمهن. مجلس إدارة غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين لحين عودة الانتصارات

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل إيقاف مستحقات لاعبى الفريق لحين عودة الانتصارات فى المباريات المقبلة .