ترتيب مجموعة بيراميدز وفيوتشر بعد انتهاء الجولة الرابعة فى الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - فى مجموعة صعبة ومتشابكة أحيا فريق فيوتشر آماله في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية بتحقيقه الفوز أمام نظيره نادي الجيش الملكي المغربى، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تقدم فيوتشر عن طريق مروان محسن في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 50 سجل حاتم الصوابي لاعب الجيش الملكى الهدف الثانى في مرمى فريقه بالخطأ.

وشهدت الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فوز بيراميدز برباعية مقابل هدف أمام فريق أسكو كارا التوجولي في اللقاء الذي جمع الفريقين في توجو.

بهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة بـ7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بـ5 نقاط، واسكو كارا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.