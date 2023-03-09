شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز وفيوتشر بعد انتهاء الجولة الرابعة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
تقدم فيوتشر عن طريق مروان محسن في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 50 سجل حاتم الصوابي لاعب الجيش الملكى الهدف الثانى في مرمى فريقه بالخطأ.
وشهدت الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فوز بيراميدز برباعية مقابل هدف أمام فريق أسكو كارا التوجولي في اللقاء الذي جمع الفريقين في توجو.
بهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة بـ7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بـ5 نقاط، واسكو كارا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد نهاية مواجهات الجولة الرابعة، وجاءت كالتالي:
فرق بيراميدز: 8 نقاط
فريق الجيش الملكي المغربي: 7 نقاط
فرق فيوتشر: 5 نقاط
فريق أسكو كارا التوجولي: نقطة وحيدة