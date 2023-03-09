شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم الجيش الملكى المغربى 2 - 0 ويحيى آمال التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق فيوتشر آماله في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية بتحقيقه الفوز أمام نظيره نادي الجيش الملكي المغربى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تقدم فيوتشر عن طريق مروان محسن في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 50 سجل حاتم الصوابي لاعب الجيش الملكى الهدف الثانى في مرمى فريقه بالخطأ.

بهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة بـ7 نقاط، وفيوتشر فى المركز الثالث بـ5 نقاط، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل فيوتشر الرسمي أمام الجيش الملكي كالتالي: "حارس المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - سعد سمير - جوناثان أنجويم، وخط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - محمد رضا "بوبو" - ناصر ماهر، وخط الهجوم: محمد فاروق - مروان محسن".

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0، قبل ان يفوز على الجيش في القاهرة بنفس النتيجة.

وأسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وجود نادي فيوتشر في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بجوار كلًا من بيراميدز، والجيش الملكي، وأسكو كارا.