اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها اقتراب عودة الونش للمشاركة امام الترجي في المباراة المقبلة.

فيريرا يدرس استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام إنبى

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استمرار الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض أمام إنبى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأشاد فيريرا بمستوى محمد صبحى بعد ظهوره بمستوى جيد فى لقاء الترجى التونسى الذى أقيم أمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبكال أفريقيا وانتهي بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك يغلق صفحة الانتصار على الترجى ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبى

أغلق الفريق الكروى للزمالك صفحة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجى التونسى بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الرابعة لدور المجموعات الأفريقي.

وطالب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق، من اللاعبين طى الصفحة التفكير والتركيز على المباراة المقبلة أمام إنبى في الجولة الـ21 للدورى المقرر إقامتها الأحد المقبل.

أول قرار من فيريرا فى الزمالك بعد الفوز على الترجى التونسى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق تدريباته عصرغداً الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فاروق جعفر: تغيير سيف أضعف الزمالك والكلام عن رحيل أسامه نبيه مرفوض

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الأداء الرجولى سبب فوز الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة خالد الغندور: "فوز الزمالك على الترجي بسبب الأداء الرجولي للاعيبة ولعب كل لاعب في مركزه الصحيح".

وأضاف : "تغير سيف جعفر قرار غير مناسب ومحلل الأداء هو اللي يتحمل المسئولية في التحدث مع المدير الفني، وخروج سيف جعفر أدى إلى وجود مساحات في وسط الملعب وفقدان السيطرة على خط النص".

تعرف على فرص صعود الزمالك لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا

استطاع فريق الزمالك تحقيق فوزا ثمينا بالأمس على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا ، لينعش آماله في التأهل للدور الثانى من جديد بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث للمجموعة بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثانى .

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى لدور الثمانية مباشرة ، ويحتاج الزمالك لمواصلة الإنتصارات وتحقيق فوزين متتاليين في الجولتين الخامسة والسادسة لضمان الصعود بشكل رسمي دون الإنتظار لنتائج المباريات الأخرى .

طارق السيد: مباراة الزمالك أمام الترجى الأفضل للأبيض ونداى يحتاج للوقت

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن مباراة الزمالك أمام الترجي التونسى هي الأفضل للأبيض هذا الموسم، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة خالد الغندور: "الزمالك لعب مباراة كبيرة امام الترجي وكان معدل البدني للاعيبة مميز، ومباراة الزمالك امام الترجي هي الأفضل للأبيض هذا الموسم".

وأضاف طارق السيد: "الزمالك قادر على تحقيق مكسب على شباب بلوزداد بشرط اللعب بنفس أداء مباراة الترجي، وإبراهيما نداي لاعب مميز و يحتاج لوقت للرجوع لمستواه ودة في يد فيريرا".

الونش يقترب من المشاركة مع الزمالك أمام إنبى

ينوى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض، فرصة الظهور الأول في مباراة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرغب فيريرا في منح الفرصة للونش ولو لدقائق معدودة حتى يكتسب حساسية المشاركة في المباريات بشكل تدريجى بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة خصوصاً أنه ضمه لقائمة مباراة الترجى الماضية ولكنه استبعده في النهاية من اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.