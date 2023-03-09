شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج فى الأهلى للمستبعدين من رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامجا تدريبيا للمستبعدين من رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون لمواجهة صن دوانز والقطن الكاميروني، في دوري أبطال أفريقيا

واستبعد كولر كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس، ومحمود متولي من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا والكاميرون.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات، فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

وحال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.