شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مصر القدامى يقيمون حفل تأبين محمود عثمان الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم بعد غدا الجمعة، عدد كبير من حكام كرة القدم القدامى والحاليين، حفل تأبين الراحل محمود عثمان أحد رموز التحكيم، بنادى طلعت حرب، بمناسبة الذكرى الثامنة لرحيله.

ورحل محمود عثمان 13 فبراير عام 2015، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد عطاء طويل داخل منظومة التحكيم المصرى والإفريقى والعربى . وتولى محمود عثمان رئاسة لجنة حكام القاهرة وعضوية لجنة الحكام الرئيسية ورئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الحكام على مدار سنوات طويلة.

يقام حفل التابين بحضور رموز الرياضه والاعلام، إلي جانب أسرة التحكيم المصري من العاملين والمتقاعدين والحارصين دائما علي تخليد ذكري هذا الرمز الكبير .

وكشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عن أن التأبين سيقام فى شكل تكريم لرموز التحكيم وستقام مباراة استعراضية بين نجوم الكرة والإعلام مع رموز الحكام ، وذلك من خلال التنسيق مع مدير النادى .