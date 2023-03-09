شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بنظيره الجيش الملكي المغربي.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء الأحد 19 مارس الجاري، على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.

ويدير المباراة، طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيل لاريا، ويعاونه مواطنه كواسي أتشيمبونج المساعد الأول، ورونالد أددي المساعد الثاني، وأكوا جوليان الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء لويس مانويل كارفاليو من كاب فيردي، ويراقب الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام موكاينا كانيندا من الكونغو الديمقراطية، والمنسق الأمني محمد فريمان من سيراليون.

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ثم سجل مصطفى فتحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و36 من زمن اللقاء، وتصدى أحمد الشناوى لضربة جزاء للفريق التوجولى سددها عبد المطلب واتارا في الدقيقة 41، وأضاف إسلام عيسى الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 64، قبل أن يقلص كانجنيفي اماتشوتشوي الفارق بهدف شرفي لصاحب الأرض.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.