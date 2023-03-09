شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدى يحصد جائزة رجل مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عبد الرحمن مجدى لاعب فريق الاسماعيلى جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو عقب أختيار ربطة الأندية المصرية المحترفه وذلك بسبب الأداء الجيد الذى ظهر عليه خلال اللقاء .

وكان حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاسماعيلى و فاركو فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاسماعيلى عن طريق فراش شواط و عبد الرحمن مجدي و محمد الشامى بينما جاءت هجمات فاركو عن طريق شكري نجيب و رزقي حمرون و عمرو جمال .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 27 محتلا المركز الثامن .