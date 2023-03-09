شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يتدرب بقوة للظهور مجددا فى حراسة عرين الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتدرب محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بقوة خلال الفترة الحالية، للعودة مرة أخرى للتشكيلة الأساسية للفريق خلال المباريات فى الفترة المقبلة .

كما يرغب محمد عواد فى الاستمرار فى حراسة عرين فريقه بصفة أساسية حتى يضمن حجز مقعد مع المنتخب الوطني فى المعسكر المقبل، وهو ما وضع الجهاز الفني للزمالك فى حيرة ويدرس منح صبحى فرصة المشاركة على فترات حتى يضمن فى تلك الحالة منافسة الثنائى على الانضمام لقائمة المنتخب.

ويبذل عواد جهدا كبيرا فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات القادمة ، خاصة وان فيريرا المدير الفنى يدرس الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى.

وأشاد فيريرا بمستوى محمد صبحى بعد ظهوره بمستوى جيد فى لقاء الترجى التونسى الذى أقيم انس الثلاثاء ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وأنتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.