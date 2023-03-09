شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم بالهدف الثانى على الجيش الملكى بهدية من النيران الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز فريق فيوتشر من تقدمه أمام نظيره نادي الجيش الملكي المغربي، بالهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء الهدف الثانى في الدقيقة 50 من ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء ارتطمت بحاتم الصوابي المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات وسكنت منتصف المرمى.

وجاء تشكيل فيوتشر الرسمي أمام الجيش الملكي كالتالي: "حارس المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - سعد سمير - جوناثان أنجويم، وخط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - محمد رضا "بوبو" - ناصر ماهر، وخط الهجوم: محمد فاروق - مروان محسن".

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وأسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وجود نادي فيوتشر في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بجوار كلًا من بيراميدز، والجيش الملكي، وأسكو كارا.