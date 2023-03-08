دوري أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهازان الفنيان لفريقى بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي التشكيل الرسمي لمباراتهما، المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وسيبدأ بايرن ميونخ مباراة باريس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ديفيز، دي ليخت، أوباميكانو، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، مولر، جوريتسكا.

خط الهجوم: موسيالا، تشوبو موتينج، كومان.

بينما سيبدأ باريس سان جيرمان مواجهة بايرن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دانيلو، راموس، ماركينيوس.

خط الوسط: حكيمي، فيتينيا، فيراتي، فابيان رويز، نونو منديز.

خط الهجوم: ميسي، مبابي.

وكان بايرن ميونخ قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-.2023

وتأهل بايرن ميونخ إلى دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة النارية بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

فيما تأهل باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، رغم تساوى الفريقين فى عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.