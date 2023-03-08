الكونفدرالية الإفريقية.. بيراميدز يكتسح أسكو كارا برباعية ويتصدر مجموعته

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن بيراميدز من تحقيق فوز كبير على فريق أسكو كارا التوجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء بالعاصمة لومي في توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم بيراميدز عن طريق لاعبه فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 3، بعدما وصلته كرة من زميله إسلام عيسي داخل منطقة الجزاء ليسكنها في شباك حارس الفريق التوجولي.

وأضاف مصطفى فتحي هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و36 من تسديدتين من داخل منطقة الجزاء.

وعزز إسلام عيسي من تقدم بيراميدز بالهدف الرابع في الدقيقة 64 بتسديدة متقنة سكنت مرمى حارس أسكو.

وسجل الفريق التوجولي هد تقليص الفارق عن طريق لاعبه كانجنيفي اماتشوتشوي في الدقيقة 66 من رأسية على يمين أحمد الشناوي.

وبهذا الفوز، ارتقي بيراميدز إلى صدارة المجموعة الثالثة بالكونفدرالية، برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق أسكو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتواجد بيراميدز وأسكو في المجموعة الثالثة بجانب فرق "فيوتشر والجيش الملكي المغربي" الذي من المقرر أن يتواجها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات نفس الجولة.

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