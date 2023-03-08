شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد إسكو كارا.. مصطفى فتحى يسجل 3 أهداف × 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مصطفى فتحى التألق مع بيراميدز بعدما تمكن من تسجيل ثالث أهدافه في 4 مباريات خاضها مع الفريق السماوي، كان آخرها هدفيه في مرمى إسكو كارا التوجولى.

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ثم سجل مصطفى فتحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و36 من زمن اللقاء، وتصدى أحمد الشناوى لضربة جزاء للفريق التوجولى سددها عبد المطلب واتارا في الدقيقة 41، وأضاف إسلام عيسى الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 64، قبل أن يقلص كانجنيفي اماتشوتشوي الفارق بهدف شرفي لصاحب الأرض.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.