شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطمئن على شيكابالا قبل مواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك على الاطمئنان على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق ، بعد إصابته بنزلة برد خلال الأيام الماضية قبل مواجهة بيراميدز و الترجى التونسى بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب شيكابالا عن مباراة فريقه أمام بيراميدز فى مسابقة الدورى.

واطمئن فيريرا على شيكابالا لحسم موقفه من المشاركة أمام إنبى من عدمه ، ومدى جاهزيته للمباراة .

ومن المنتظر أن يتحدد موقف شيكابالا من مواجهة انبى ، من خلال التدريب الجماعى الذى سيقام غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، والذى سيحدد هل سيعود اللاعب ويشارك فى التدريبات أم سيستمر فى الغياب بسبب نزلة البرد.

ويلتقى الزمالك مع إنبى الاحد المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.