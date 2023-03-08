شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على الجيش الملكى 1-0 فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى فريق فيوتشرالشوط الأول أمام نظيره نادي الجيش الملكي المغربى، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تقدم فيوتشرأمام نظيره نادي الجيش الملكي، بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة عن طريق مروان محسن من ضربة جزاء.

وجاء تشكيل فيوتشر الرسمي أمام الجيش الملكي كالتالي: "حارس المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - سعد سمير - جوناثان أنجويم، وخط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - محمد رضا "بوبو" - ناصر ماهر، وخط الهجوم: محمد فاروق - مروان محسن".

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وأسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وجود نادي فيوتشر في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بجوار كلًا من بيراميدز، والجيش الملكي، وأسكو كارا.