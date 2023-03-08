شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي علي إجراء تغييرات في تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

واستقر كولر علي تأمين منطقة وسط ملعب الأهلي امام بطل جنوب أفريقيا عن طريق الدفع بالثلاثي اليو ديانج وحمدى فتحي ومروان عطية ثلاثي المارد الأحمر من بداية اللقاء للتصدي للغزوات الهجومية المتوقعة من صن داونز املا في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تبقي علي حظوظ الأهلي في بلوغ دور الثمانية الافريقي .

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.