شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سويسرا للناشئين مواليد 2004 يصل مطار القاهرة لخوض مبارتين وديتين أمام منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة، بعثة منتخب سويسرا للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 وذلك لخوض مبارتين وديتين أمام منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين .

وكان فى استقبال بعثة منتخب سويسرا فى مطار القاهرة محمود غريب بالعلاقات العامة بالاتحاد المصرى لكرة اليد و سوف تقام المباراة الودية الاولى بين منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين و منتخب سويسرا غدا الخميس الموافق 9 مارس الجارى و تقام المباراة الثانية يوم السبت القادم الموافق 11 مارس الجارى بالمركز الاوليمبى بالمعادى.

حيث تأتى المبارتين الوديتين أمام المنتخب السويسرى فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 لخوض منافسات بطولة العالم فى نسختها ال10 للناشئين لكرة اليد و التى تسضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023 و يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى، منتخب ايسلندا، منتخب اليابان، ومنتخب جمهورية التشيك.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 وائل عبد العاطى المدير الفنى و محمد عبد السلام ريشة المدرب العام و محى صلاح مدرب حراس المرمى و محمد عبد المنعم المدير الادارى و دكتور رمانى نبيل اخصائى علاج طبيعى.