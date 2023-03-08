شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على استئناف كأس الرابطة فى فترة التوقف المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود مقترح داخل رابطة الأندية المحترفة بخوض بطولة كأس الرابطة في نسختها الحالية خلال فترة الدولى المقبلة في الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري.

ويدرس مسئولو الرابطة حاليا مقترح تنظيم مباريات كأس الرابطة خلال تلك الفترة التي تصل لعشرة أيام، حيث تتوقف مسابقة الدوري لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي مالاوي والمنتخب الأولمبي بمباراتي زيمبابوي.

وتعد هذه هي النسخة الثانية من كأس الرابطة، حيث توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.

ومن المنتظر مشاركة أندية الأهلي وفيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والمصري وسموحة وفاركو.

بجانب أندية الزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وإنبي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون بدءا من دور الـ16.