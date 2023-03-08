شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجى.. الأبيض يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا غدا الخميس ، الاستعداد لمواجهة انبى، المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدي الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا. وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته عصرغداً الخميس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بميت عقبة ويشهد عودة المستبعدين من لقاء الترجى والذى فاز فيها الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

وفاز فريق الزمالك على الترجي التونسى بنتيجة 1/3 فى المباراة التي جمعتهما بالأمس، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.