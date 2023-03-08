شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البايرن الرسمي لمواجهة باريس بدوري الأبطال.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فى المباراة المقرر لها أن تقام فى أليانز أرينا.

حيث كانت مباراة الذهاب في “حديقة الأمراء” قد انتهت بخسارة أصحاب الأرض باريس سان جيرمان بهدفٍ نظيف ليضع البايرن قدمًا في ربع نهائي البطولة.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة بهدف تحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، فى مهمة صعبة للغاية أمام الفريق البافاري، والمتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

فى حين يأمل بايرن ميونخ، فى تجنب المفاجأت، والسقوط فى أليانز أرينا، فى رقم قد يكون سلبي، لم يتحقق منذ أكثر من موسمين بدوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة البايرن وباريس

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس اليوم الأربعاء، ضمن إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل البايرن المتوقع لمواجهة باريس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، أوباميكانو، ستانيسيتش.

خط الوسط: كومان، كيميتش، جوريتسكا، جمال موسيالا، ديفيز.

خط الهجوم: مولر، شوبو موتينج.