عودة السولية والشحات واستبعاد 4 لاعبين.. وسائل إعلام تكشف قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز المصيرية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حدد قائمة اللاعبين ‏استعدادًا لخوض مباراة صن داونز الهامة في دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما بالجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بالدوري المصري.

ومن المقرر ان يرافق محمود الخطيب بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز لدعم الفريق في المواجهة الهامة.

وفيما يلي قائمة الأهلي لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وفا لموقع "بطولات":

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني ورأفت خليل.

خط الوسط: حمدي فتحي واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد اشرف وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وقندوسي.

الهجوم: محمد شريف وشادي حسين وكهربا.

كما استبعد كولر الثلاثي برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية، بجانب محمود متولي للإصابة.

وشهدت القائمة ضم عمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت بهم.