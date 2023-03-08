شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: اللاعبون قدموا مباراة بطولية ولدينا فريق بشخصية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار العريض الذي حققه الفريق على حساب أسكو كارا التوجولي برباعية وتصدر قمة مجموعته في الكونفدرالية، مشيدا بأداء اللاعبين وبطولتهم الرائعة واللعب بكل تركيز وقوة رغم صعوبة الأجواء الحارة والرطبة ومواجهة منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره.

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

أوضح باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الفريق أثبت شخصيته الكبيرة في مواجهة الفريق التوجولي وفرض اسمه وتاريخه في قارة أفريقيا على المنافس، وسجل مبكرا ولم يتراجع ونجح في إضافة المزيد من الأهداف وحقق فوزا كبيرا منحه صدارة المجموعة.

شدد على أن الوضع اختلف عن مباراة الجولة الثالثة أمام أسكو كارا في الجولة الثالثة والتي انتهت بفوز بيراميدز وحيد خاصة وأن الفريق أضاع الكثير من الأهداف والفرص السهلة، ولكن الوضع اختلف في توجو وسجل اللاعبون أغلب الفرص المتاحة بعدما اعتادوا على الملعب والأجواء الحارة والرطبة.

أشاد باتشيكو بلاعبي بيراميدز كثيرا مؤكدا أن أهم صفاتهم هي التواضع الشديد واللعب من أجل الفوز في كل المباريات، ومشيدا بالحارس أحمد الشناوي الذي قدم مباراة قوية ومنع أسكو كارا من التسجيل في أكثر من فرصة أهمها ركلة الجزاء.

تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ثم سجل مصطفى فتحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و36 من زمن اللقاء، وتصدى أحمد الشناوى لضربة جزاء للفريق التوجولى سددها عبد المطلب واتارا في الدقيقة 41، وأضاف إسلام عيسى الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 64، قبل أن يقلص كانجنيفي اماتشوتشوي الفارق بهدف شرفي لصاحب الأرض.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة بـ 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.